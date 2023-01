Wie is Hein Schumacher, de nieuwe Nederlandse Unilever-topman?

Met Hein Schumacher krijgt het voormalige Brits-Nederlandse Unilever na de Brit Alan Jope weer een Nederlander aan het roer. Sinds eind 2020 heeft Unilever geen Nederlands hoofdkantoor meer en is het een volledig Brits bedrijf met het hoofdkantoor in Londen.

Voor de 51-jarige Schumacher, nu nog topman van FrieslandCampina, is het een terugkeer naar het bedrijf waar hij zijn carrière begon. Want eind jaren '90 was hij trainee bij een Dove-zeepfabriek van Unilever in het Duitse Mannheim. "Bij druilerig weer, en dat was het heel vaak, sloegen die zeepwalmen naar beneden. Ik rook de hele dag naar Dove", zei hij daarover in een interview met NRC.

Ketchup

Na een paar jaar bij Unilever en daarna Ahold werkte hij meer dan tien jaar bij de Amerikaanse voedselgigant Heinz, bekend van de ketchup. Voor dat bedrijf werkte hij onder meer in de VS, het VK en China. Kort nadat Heinz werd overgenomen door de investeerders 3G en Warren Buffett vertrok hij er. Hun sterke gerichtheid op winst paste minder goed bij hem.

"Ik vond het fascinerend om in zo'n omgeving te werken, maar op een bepaald moment zette ik wel mijn vraagtekens. De extra winst ging naar Buffett en 3G. Daar werd Heinz niet heel veel beter van", zei hij tegen NRC.

Koeien en stikstof

Na Heinz kwam hij in 2014 bij FrieslandCampina terecht als financieel topman. In 2018 werd hij er bestuursvoorzitter. Bij FrieslandCampina heeft hij te maken gehad met de discussie over de stikstofuitstoot van boeren. Want FrieslandCampina is een coöperatie die het eigendom is van meer dan 15.000 melkveehouders in Nederland, Duitsland en België.

Veel minder koeien in Nederland houden, vond hij geen goede oplossing. 'Waarom zou je dat doen? En wat dan? Hoe ga je dan gezonde voeding leveren aan mensen die dat nodig hebben tegen een betaalbare prijs?", zei hij een jaar geleden daarover tegen de Volkskrant. Hij zag meer in innovatie om de uitstoot te verlagen.

Vegan chocolademelk

Met 15.000 boeren die allemaal hun melk bij FrieslandCampina kwijtmoeten, is het een bedrijf dat helemaal om melk, yoghurt, kaas en babypoeder draait. Toch stond Schumacher open voor de groeimarkt van zuivelvervangers, bijvoorbeeld met een veganistische Chocomel.

"Je wilt gewoon geen kansen missen, voor de continuïteit van het bedrijf moeten we hier wel op inspelen. Als het merk Chocomel relevantie zou verliezen omdat er geen vegan variant is, dan mis je op lange termijn veel meer. Onze merken moeten relevant blijven", zei hij in 2021 tegen vakblad Boerderij Vandaag.

En een paar maanden geleden lanceerde het bedrijf inderdaad veganistische Chocomel, op basis van cashew, erwt en natuurlijk cacao. Schumacher sloot ook niet uit dat een deel van de melkveeboeren van FrieslandCampina op den duur zou moeten overstappen op plantaardige productie.

CDA

Schumacher heeft ook connecties met de Nederlandse politiek. Zo schreef hij mee aan het CDA-verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021. En als lid van de Dutch Sustainable Growth Coalition zat hij tweemaal per jaar om tafel met het kabinet, samen met topmensen van andere grote Nederlandse bedrijven.

Nu wordt hij dus topman bij Unilever, een multinational met zo'n 150.000 werknemers en 400 merken die in 190 landen worden verkocht. En dat na een omvangrijk, wereldwijd zoekproces, aldus Unilever zelf.

Tot verdriet van het kabinet is Unilever officieel geen Nederlands bedrijf meer, hoewel het hier nog steeds allerlei activiteiten heeft, zoals een groot onderzoekscentrum in Wageningen. En met Schumacher als topman wordt het toch weer een beetje meer Nederlands.