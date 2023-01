Nieuwe trainer Dyche moet Everton van degradatie redden

Everton heeft voormalig Burnley-trainer Sean Dyche benoemd als vervanger van Frank Lampard, zo maakte de Premier League-club maandag bekend. Lampard werd een week geleden vanwege de teleurstellende resultaten per direct ontslagen.

"Het is een eer om hier aan de slag te gaan. Mijn staf en ik staan te popelen om deze geweldige club weer op de rails te krijgen", zei Dyche in een verklaring.

Everton boekte in oktober 2022 zijn laatste zege in de Premier League. Na de onderbreking vanwege het WK pakte de club uit Liverpool slechts één punt uit zes duels en is het naar de voorlaatste plaats gezakt in de competitie.