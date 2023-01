Raad van State kritisch over wetsvoorstel om 'homogenezing' te verbieden

De Raad van State heeft begrip voor de wens van de Tweede Kamer om 'homogenezing' strafbaar te maken, maar adviseert negatief over een wetsvoorstel hiervoor. Volgens de Raad is het begrijpelijk dat de partijen een signaal willen afgeven dat dit soort therapieën onwenselijk is, maar er kleven juridische en praktisch bezwaren aan.

De initiatiefnemers zouden duidelijker moeten maken wat de meerwaarde is van de beoogde strafbaarstelling. Er gelden al wetten die dwang en discriminatie strafbaar stellen. Daar zou 'homogenezing' ook onder kunnen vallen.

In februari 2022 presenteerden D66, VVD, PvdA, GroenLinks, SP en de Partij voor de Dieren de initiatiefwet om 'homogenezing' te verbieden. Ze stelden voor om een maximale boete van 22.500 euro of een celstraf van een jaar in te voeren voor het aanbieden van 'conversietherapie'.

D66-Kamerlid Van der Laan noemde het "te gek voor woorden" dat in ons land nog steeds "homogenezingen plaatsvinden om iemands identiteit te veranderen of te onderdrukken". Partijen noemen de homo-genezingen schadelijk en onderdrukkend.

Psychische Schade

Maar de Raad van State is kritisch. Een totaalverbod op het aanbieden van conversiehandelingen is in strijd met de grondrechten zoals de vrijheid van godsdienst, aldus de Raad in het advies. Er zijn ook mensen die zelf conversietherapie willen, schrijft de Raad. Daaraan wordt wel toegevoegd dat het lastig is om de vrijwilligheid te toetsen.

Toenmalig minister de Jonge van Volksgezondheid schreef in juni 2020 dat uit een onderzoek bleek dat er in Nederland zo'n vijftien therapeuten en organisaties zijn die proberen homoseksuelen te 'genezen'. Hoe vaak het gebeurt, is niet te zeggen. Deze 'genezers' profileren zich niet als zodanig op bijvoorbeeld het internet.

Duidelijk is wel dat pogingen tot 'homogenezing' veel psychische schade kunnen veroorzaken, met ernstige gevolgen, tot aan depressies en zelfdoding toe, concludeerden de bureau's Beke en Ateno.