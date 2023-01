Drie luiaards doodgevroren op vliegveld van Luik

Op het vliegveld van Luik zijn anderhalve week geleden drie luiaards doodgevroren. De dieren moesten tijdens een tussenstop meer dan een dag in een ijskoud vliegtuig zitten, terwijl ze gewend zijn aan de temperaturen van het tropisch regenwoud.

Een groep van negen luiaards maakte zaterdag 21 januari een tussenstop op de Belgische luchthaven, maar door het winterse weer kon het vliegtuig niet meteen verder vliegen. Toen de vlucht op zondag kon doorgaan, bleek dat drie luiaards waren omgekomen door de kou, schrijft de Waalse nieuwssite Sudinfo vandaag.

De nieuwssite schreef eerder dat het om lippenberen ging, maar veranderde dat later naar luiaards. De verwarring zat waarschijnlijk in de naam: het Engelse 'sloth bears' betekent lippenberen, een berensoort. 'Sloths' betekent weer luiaards.

Schuldige partijen gestraft

Alle betrokkenen partijen - de luchtvaartmaatschappij, de dienst verantwoordelijk voor het lossen, en de luchthaven - wijzen met de beschuldigende vinger naar elkaar, schrijft Sudinfo. De Waalse minister van Dierenwelzijn belooft dat schuldige partijen worden gestraft.

De dieren waren vanuit Peru onderweg naar Indonesië. Waarom ze die reis maakten, is niet bekend. De dieren komen in de natuur voor in Centraal- en Zuid-Amerika.