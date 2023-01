Franse schoolkinderen aangeklaagd na pesten en zelfmoord 13-jarige

In Frankrijk is ophef ontstaan over de zelfmoord van een 13-jarige jongen. Hij zou zichzelf van het leven hebben beroofd nadat hij was gepest op school. Vier kinderen van zijn school zijn aangehouden vanwege het treiteren. Zij kunnen tot tien jaar cel krijgen, als gevolg van een nieuwe wet.

De moeder van het slachtoffer, Séverine, gaf vanmiddag een persconferentie, die live werd uitgezonden op de televisie. Haar achternaam is vanwege haar privacy niet bekendgemaakt. "Ik heb hem niet kunnen redden'', vertelde ze terwijl ze haar tranen wegveegde. Ze deed een dringende oproep aan kinderen die getuige zijn van pesterijen. "Praat erover, wees niet bang. Er is altijd iemand die luistert, die kan helpen.''

De 13-jarige Lucas maakte drie weken geleden een einde aan zijn leven door zichzelf thuis op te hangen. Volgens zijn ouders werd hij op school al maanden gepest wegens zijn openlijke homoseksualiteit. In zijn dagboek schreef de jongen dat hij niet verder wilde leven.

Tien jaar cel

De zaak leidde de afgelopen weken tot veel commotie. De minister van Onderwijs sprak zijn afschuw uit. Presidentsvrouw Brigitte Macron had het over een 'drama'. Modeontwerper Jean-Charles de Castelbajac maakte een tekening voor Lucas, die hij opdroeg "aan alle kinderen die het slachtoffer worden van homofobie".

Justitie is een onderzoek begonnen en gaat vier kinderen, schoolgenoten van Lucas, vervolgen. Ze zijn officieel beschuldigd van "pesterijen die mede hebben geleid tot zelfmoord". Daarvoor kunnen de kinderen in theorie tien jaar cel krijgen. Het gaat om twee jongens en twee meisjes en ze zijn alle vier ook 13 jaar oud.

Vorige week werden ze opgepakt en verhoord. "Tijdens hun verhoor hebben de kinderen bekend dat ze hun schoolgenoot verscheidene keren hebben gepest'', maakte de openbaar aanklager bekend. "Dat was tussen september 2022 en januari 2023.''

Politiek in actie

De moeder van Lucas zou vorig jaar al bij de school aan de bel hebben getrokken, maar volgens de familie trad de schooldirectie te weinig op. De school zegt wel degelijk in actie te zijn gekomen. Er zou een gesprek zijn geweest met de moeder en er zou ook gesproken zijn met pestende kinderen.

In oktober 2021 pleegde een 14-jarig meisje, Dinah, zelfmoord in het noordoosten van het land bij Mulhouse. Ook zij zou op school zijn gepest, omdat ze lesbisch was. Die zaak leidde eveneens tot grote verontwaardiging. Uit onderzoek bleek dat één op de tien Franse kinderen te maken heeft met pesten.

Mede daardoor kwam de politiek in actie. Er werd een wetsvoorstel gepresenteerd met zwaardere straffen. Die wet werd in maart vorig jaar van kracht. Sindsdien kunnen leerlingen, studenten en docenten drie jaar cel krijgen voor pesten en zelfs dus tien jaar cel als dat leidt tot zelfmoord of een poging tot zelfmoord.