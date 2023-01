Groenewegen boekt in Saudi-Arabië eerste zege van het seizoen

Dylan Groenewegen heeft zijn eerste zege van het seizoen binnen. Hij sprintte maandag in de Ronde van Saudi-Arabië naar winst in de eerste etappe.

Het was geen vlekkeloze rit voor de 29-jarige Nederlandse sprinter. Groenewegen kreeg in de etappe van AlUla International Airport naar Khaybar te maken met een lekke band, maar kon weer op tijd worden teruggebracht in het peloton.

Chaotische aanloop

De vlucht van de dag bestond uit zes renners en de Deen Marcus Hansen hield het het langst vol, tot dertien kilometer voor de finish. De sprintersploegen rekenden hem, zoals verwacht, tijdig in.

Vlak voordat het sprintgeweld losbarstte, gingen meerdere renners onderuit. Groenewegen ontliep de wat chaotische aanloop en ging al vroeg aan. Een lange sprint volgde, maar Groenewegen liet de concurrentie niet meer langszij komen.

De Serviër Dusan Rajovic kwam als tweede over de eindstreep, de Duitser Max Walscheid werd derde. Cees Bol, voor wie de Ronde van Saudi-Arabië de eerste koers van het seizoen is, eindigde als zevende.

Begin van het wielerjaar

Ook voor Groenewegen is het wielerjaar begonnen met de Ronde van Saudi-Arabië. Fabio Jakobsen kwam de afgelopen week in actie in de Ronde van San Juan in Argentinië en boekte daar meteen zijn eerste etappezege.

De Ronde van Saudi-Arabië kent in totaal vijf etappes en duurt nog tot en met vrijdag. Vorig jaar deed Groenewegen ook mee. De Amsterdammer won toen twee ritten en eindigde bovenaan in het puntenklassement.