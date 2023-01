Manodj B. bekent doodsteken Sumanta: 'Deed het uit zelfverdediging'

Manodj B. heeft vanochtend toegegeven dat hij zijn zwangere vriendin, de 22-jarige Sumanta Bansi, om het leven heeft gebracht. Hij deed dat naar eigen zeggen uit zelfverdediging.

Vorig jaar werd B. door de rechtbank in Alkmaar veroordeeld voor "het doden en wegmaken van het lichaam van de jonge vrouw". Hij kreeg een celstraf van vijftien jaar, maar ging in hoger beroep.

Uit de hand gelopen ruzie

Tot nu toe hield hij zich stil over wat er op 18 februari 2018 gebeurde, maar op een tussentijdse zitting in het hoger beroep vertelde B. dat er ruzie was geweest om geld dat Bansi zou hebben gestolen. Tijdens die ruzie zou zij een mes hebben gepakt, waarna het uit de hand zou zijn gelopen, meldt NH Nieuws.

De 43-jarige B. verklaarde: "Ik heb mezelf verdedigd. Het was niet mijn intentie om haar te doden."

De advocaat-generaal van het gerechtshof zei het volgende over de bekentenis: "B. pakte het mes van haar af en stak haar meerdere malen in het lichaam. Daarna heeft hij haar gelijk begraven en belastende spullen weggebracht."

Pieter Baan Centrum

Het hof bepaalde dat B. in het Pieter Baan Centrum psychisch moet worden onderzocht.

De volgende zitting in de zaak is op 5 april. Het is nog niet duidelijk wanneer de zaak inhoudelijk behandeld gaat worden.