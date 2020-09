Zeven jaar cel voor vader verdronken peuter

Een 40-jarige man uit Utrecht moet zeven jaar de cel in voor de dood van zijn 3-jarige zoon in december. De jongen belandde in Ubbena ten noorden van Assen in het kanaal waar zijn vader bij was. Het kind overleed twee weken later.

De rechter gaat mee in de eis van het Openbaar Ministerie. Dat verweet de verdachte dat hij zijn zoon bewust in een gevaarlijke situatie heeft gebracht, op een steile kant bij het kanaal. Ook zou hij niet genoeg gedaan hebben om zijn zoon zo snel mogelijk uit het water te halen. De jongen viel in het water tijdens het plassen.

"Hij heeft door zijn handelen het prille leven van zijn zoon ontnomen en intens en onherstelbaar leed toegebracht bij zijn moeder", oordeelt de rechter. Behalve een celstraf heeft hij ook een contactverbod van 5 jaar opgelegd gekregen en moet hij een schadevergoeding betalen, meldt RTV Drenthe.

Plassen in het kanaal

De Utrechter verklaarde eerder dat het een ongeluk was. Hij wilde zijn zoon in het kanaal laten plassen en omdat de oever steil was verloren ze hun evenwicht, waarbij het kind in het water belandde.

De verdachte klom eruit en zegt vervolgens eerst op de kant en daarna in het water te hebben gezocht naar zijn zoon. Daarna liep hij naar zijn telefoon en belde hij 112.

Politieagenten haalden het kind uiteindelijk uit het ijskoude water. Naar schatting heeft hij 53 minuten in het water gelegen. Op 31 december overleed het jongetje aan zijn verwondingen.

Bewust in gevaar gebracht

Volgens de officier van justitie heeft de man niet alles op alles gezet om zijn zoon te vinden. "Sven kon nog niet zwemmen, het was heel donker. Hij hield hem niet vast: dan breng je hem in gevaar. Dat is niet het gedrag dat van een vader verwacht mag worden. En als hij dan in het water valt, spring je direct in het water om te zoeken en klamp je iedereen aan die voorbijkomt om om hulp te vragen", zei hij bij een eerdere zitting.

De ex van de man deed na een vechtscheiding eerder meerdere keren aangifte van stalking. Het contact met zijn zoontje was in december net weer opgebouwd, daarvoor zag hij hem een tijd niet. Op de dag van het incident was het jongetje voor het eerst weer een hele dag bij hem.