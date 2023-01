Rijkste man van India in zwaar weer na felle kritiek Amerikanen

Gautam Adani, de rijkste man van India en een van de rijkste mensen op aarde, is de afgelopen dagen miljarden aan vermogen kwijtgeraakt. Zijn bedrijf is in zwaar weer terechtgekomen na felle kritiek van een Amerikaans onderzoeksbureau, Hindenburg Research.

Hindenburg Research stelt dat het moederbedrijf van Adani's imperium, Adani Enterprises, een torenhoge schuldenlast heeft en bovendien actief is in belastingparadijzen. Het aandeel van het concern zou daardoor veel te hoog gewaardeerd zijn. Die harde constatering komt ook nog eens op het moment van een nieuwe aandelenuitgifte.

De koers is de afgelopen dagen gekelderd. De belangrijkste onderdelen van Adani's conglomeraat zijn samen de afgelopen dagen zo'n 60 miljard euro minder waard geworden. Gautam Adani persoonlijk is op de wereldranglijst van rijkste mensen gezakt van de derde naar de achtste plaats.

Het concern is groot geworden met de handel in kolen, gas en elektriciteit en wil nu de grootste verstrekker van duurzame energie in de wereld worden. Het bijt van zich af en noemt de beschuldigingen "een welbewuste aanval op India, de onafhankelijkheid, integriteit en kwaliteit van de Indiase instellingen en de groei en ambitie van India". Dat komt het bedrijf en topman Adani weer op het verwijt te staan dat ze zichzelf gelijkstellen met India, waar een aanzienlijk deel van de bevolking in diepe armoede leeft.