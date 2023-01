'Pro-Russische DDoS-aanvallers vallen Nederlandse ziekenhuizen aan'

De aanvallers hebben onder meer het UMCG in Groningen als doelwit. De website van dat ziekenhuis ligt er momenteel regelmatig uit; een woordvoerder laat weten dat de aanval in golven lijkt te komen.

Pro-Russische DDoS-aanvallers hebben het gemunt op Nederlandse ziekenhuizen, stelt Z-Cert, een samenwerkingsverband van ziekenhuizen voor digitale beveiliging. "Het gaat om een aanval vanuit de groep Killnet, in samenwerking met andere aanvallers", laat een woordvoerder van Z-Cert weten.

Ook andere ziekenhuizen moeten rekening houden met aanvallen, zegt de Z-Cert-woordvoerder. "Welke dat zijn, kan ik niet zeggen, maar we hebben ze geïnformeerd zodat ze maatregelen kunnen nemen."

Nederlandse en buitenlandse ziekenhuizen

Op het Telegram-kanaal van de groep gaat een grote lijst met Nederlandse en buitenlandse ziekenhuizen rond. Vooralsnog lijkt de UMCG-website als enige van die lijst daadwerkelijk getroffen te zijn. Naast ziekenhuizen in Nederland zijn ook zorginstellingen in Scandinavië, Polen, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland op de lijst te vinden.

De aanval op het UMCG betreft enkel de website voor de buitenwereld. Het Elektronisch Patiëntendossier en de website waar patiënten informatie uit hun dossier kunnen inzien, is niet getroffen.

"Het is heel vervelend en we hopen dat het snel ophoudt", aldus een woordvoerder van het UMCG. "Patiënten die algemene medische informatie willen opzoeken kunnen hier last van hebben, bijvoorbeeld als ze willen weten hoe een bepaalde behandeling eruitziet."

Killnet valt de afgelopen tijd vaker organisaties aan in landen die wapens aan Oekraïne leveren. Ook in Duitsland waren de afgelopen dagen organisaties doelwit van DDoS-aanvallen, maar tot grote problemen heeft dat daar niet geleid.