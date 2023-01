Herlings verlengt contract bij Red Bull KTM en wordt daar langstzittende coureur

"Ik ben blij en dankbaar dat ik het contract opnieuw heb verlengd en het is geweldig dat het team en het bedrijf na een donkere periode in 2022 nog steeds vertrouwen in mij hebben", reageert Herlings op de website van zijn team.

Herlings tekende in 2009 op veertienjarige leeftijd zijn eerste contract bij het Red Bull KTM en zal nu in elk geval tot en met zijn dertigste voor het team rijden.

De succesvolste Nederlandse motorcoureur - hij won 99 keer een Grand Prix en pakte twee keer de MXGP-wereldtitel - doelt met die 'donkere periode' op het afgelopen seizoen, dat hij volledig miste door een blessure.

'Grote ster'

Ook teammanager Tony Cairoli, in het verleden een van de grootste concurrenten van Herlings, is blij met de contractverlenging. "Hij is een grote ster voor ons en voor de sport, dus het is heel fijn dat zo'n groot talent bij KTM blijft."

De Italiaan heeft er alle vertrouwen in dat Herlings de komende jaren weer succesvol zal zijn. "Hij gaat het nieuwe seizoen in na een moeilijk jaar, dus we zullen weer moeten opbouwen. Maar Jeffrey is een groot kampioen en zal opnieuw winnen, zoals hij in het verleden deed."

Momenteel is Herlings in voorbereiding op het nieuwe MXGP-seizoen, dat op 12 maart in Argentinië begint.