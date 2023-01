100 dagen Meloni: 'gevaarlijke' premier Italië milder dan gevreesd

Toen Giorgia Meloni afgelopen september de Italiaanse verkiezingen won, werd dat in binnen- en buitenland gevoeld als een politieke aardverschuiving. Niet alleen werd ze de eerste vrouwelijke premier van Italië, maar ook de eerste radicaal-rechtse sinds de Tweede Wereldoorlog. Nu is ze honderd dagen premier - tijd voor een eerste balans.

In haar campagne had Meloni zichzelf gepresenteerd als christelijk, conservatief en anti-migratie. Daarnaast sprak ze zich uit tegen al te verregaande Europese samenwerking. Het Duitse weekblad Stern, links van signatuur, portretteerde haar op de cover als 'de gevaarlijkste vrouw van Europa'.

Maar wat is er over van dat schrikbeeld? In de eerste maanden van haar ambtstermijn toonde Meloni zich vooral een pragmatische premier, die best bereid is tot compromissen. De extreme bezorgdheid van progressief Europa blijkt vooralsnog ongegrond.

Europese samenwerking

"Het feestje is voorbij", had Meloni in haar campagne nog gezegd over Europese samenwerking. Ze beloofde haar kiezers meer Italiaanse inspraak bij Europese besluitvorming en fulmineerde tegen verregaande Brusselse bemoeienis. Europese Commissievoorzitter Von der Leyen liet bezorgd weten dat ze "middelen had" om in te grijpen, mocht de Italiaanse regering maatregelen nemen die de democratie zouden schaden.

Maar de spanning die tijdens de campagne in de lucht hing, verdampte snel. Haar eerste buitenlandse reis ging naar Brussel; zo toonde ze dat ze best bereid is tot samenwerken.

Die welwillendheid bleek ook bij het opstellen van de begroting voor 2023. De Europese Commissie waarschuwde dat een Italiaans plan om handelaars pinbetalingen tot 60 euro te laten weigeren, belastingontduiking in de hand zou werken. De premier schrapte het zonder veel protest.