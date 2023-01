Olympisch atlete Krumins wordt talentcoach: 'Volgende generatie naar de top helpen'

Susan Krumins treedt op 1 februari als talentcoach toe tot de technische staf van de Atletiekunie. De tweevoudig medaillewinnaar op EK's gaat bondscoach Tomasz Lewandowski ondersteunen op de middellange en lange afstand.

De 36-jarige Krumins heeft een carrière van twaalf jaar achter de rug als atlete. Ze nam deel aan de Spelen van Rio en Tokio en was vijf keer actief op een WK. Op de EK van 2014 in Zürich pakte ze brons op de 5.000 meter. Vier jaar later volgde zilver op de 10 kilometer op de EK van Berlijn.

Krumins liep in 2021 op de Olympische Spelen van Tokio nog de finale op de 10.000 meter, waarin ze wegens een blessure moest opgeven.

"Ik ga de ervaringen die ik in mijn professionele carrière heb opgedaan, gebruiken om de volgende generatie atleten naar de top te helpen", legt Krumins uit. "Deze rol is voor mij een perfecte kans om me verder te ontwikkelen als coach, precies op het punt in mijn carrière waarop ik mijn horizon wil verbreden."