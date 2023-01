Bijzondere bevalling in Wildlands: olifant bevalt liggend

Voor het eerst sinds februari 2021 is er weer een olifantje geboren in dierentuin Wildlands Adventure Zoo in Emmen. Het olifantenkalfje is een mannetje en heeft de naam Nagarr gekregen.

Hij zag vanochtend na een bijzondere bevalling het levenslicht, meldt RTV Drenthe. Op beveiligingsbeelden is te zien dat moeder Swe Zin liggend op haar zij is bevallen. Dat is door de Emmer dierenverzorgers bij een olifantenbevalling nog niet eerder waargenomen.

De olifantenkudde in Emmen telt nu twaalf olifanten: drie volwassen vrouwen, één volwassen bul, zeven jonge stieren en nieuweling Nagarr.