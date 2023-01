Zeker 28 doden na explosie in moskee in Pakistan

Bij een aanslag op een moskee in de Pakistaanse stad Peshawar zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen. Vele tientallen mensen raakten gewond.

De explosie in de moskee gebeurde tijdens een gebed. Door de ontploffing stortte het dak van het gebouw in.

De schattingen lopen uiteen over hoeveel mensen er ten tijde van de explosie in het gebouw waren. Sommige bronnen melden 150 aanwezigen, andere 260 mensen. Een woordvoerder van het dichtstbijzijnde ziekenhuis zegt dat veel gewonden in kritieke toestand verkeren.

Persbureau AP spreekt van een zelfmoordterrorist. Andere media melden dat de oorzaak van de explosie nog niet duidelijk is. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist.

In het verleden waren de Taliban in Pakistan vaker verantwoordelijk voor soortgelijke zelfmoordaanslagen. Zo was er vorig jaar maart nog een aanslag in Peshawar, waarbij zeker 63 mensen om het leven kwamen.

Onder de slachtoffers van vandaag zijn veel politieagenten die in de moskee waren voor hun gebed. In de buurt van de moskee worden agenten gehuisvest.