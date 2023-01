Explosieven gevonden in bedrijfspand Roermond

In een bedrijfspand in Roermond zijn explosieven gevonden. De politie doet er onderzoek en ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is bij het pand. Het gebouw op bedrijventerrein Heide-Roerstreek is afgezet. Bedrijven in de omgeving mogen nog wel open blijven.

De explosieven zijn gevonden in het kader van een "lopend onderzoek in Midden-Nederland", zoals een woordvoerder van de politie tegen L1 zegt. Vanwege dat onderzoek laat de politie verder niks los over de vondst van de explosieven.

Eerder vanochtend deed de politie een inval in het Limburgse Posterholt, zo'n tien kilometer verderop. Daar is iemand aangehouden en de woning wordt door de recherche onderzocht. Of er een verband is tussen de twee acties wil de politie niet kwijt.