Duits plofkraakonderzoek leidt tot explosievenvondst in Roermond

De politie is tijdens een inval bij een garagebedrijf in Roermond op explosieven gestuit. De vondst werd gedaan op bedrijventerrein Heide-Roerstreek.

In de loop van de middag werd duidelijk dat de inval onderdeel is van een Duits plofkraakonderzoek. Het gaat volgens L1 om een bende plofkrakers die sinds 2021 verantwoordelijk zou zijn voor het opblazen van geldautomaten in de Zuid-Duitse deelstaten Beieren en Baden-Württemberg.

Na de inval volgde een aanhouding in het Limburgse Posterholt, die met hetzelfde onderzoek te maken heeft. Dat onderzoek is volledig in Duitse handen.

EOD neemt springstoffen mee

De nog onbekende springstoffen zijn door de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) meegenomen naar een terrein in de buurt van Asenray waar ze zullen worden opgeblazen.