Van der Tuin soleert op Weissensee naar zege in Aart Koopmans Memorial

Marco van der Tuin heeft maandagochtend de Aart Koopmans Memorial op zijn naam geschreven. De 28-jarige Fries bleef op de Weissensee het jagende peloton voor en soleerde naar de zege.

Nooit eerder had Van der Tuin een wedstrijd gewonnen. "En dan gebeurt het hier, op de Weissensee, in zo'n grote wedstrijd", klonk het na de finish vol ongeloof.

De memorial, die vernoemd is naar de grondlegger van de alternatieve Elfstedentocht, stond voor het eerst sinds twee jaar weer op het programma. De afgelopen twee edities konden niet doorgaan vanwege de coronapandemie.

Van der Tuin houdt knap stand

Na vijf van de acht rondes op de Weissensee was het peloton al flink uitgedund. Onder anderen favorieten Mats Stoltenborg en Evert Hoolwerf lagen toen al op achterstand. Hoolwerf, de Nederlands kampioen op kunstijs van dit jaar, was zondag tijdens de Open Nederlandse Kampioenschappen ten val gekomen en had nog wat last van zijn bovenbeen.

Een demarragepoging van Daan Gelling liep op niets uit, maar Van der Tuin lukte het wel om weg te schaatsen. Het peloton dacht hem nog wel terug te kunnen halen. Reggeborgh gokte op een sprint en leidde de achtervolging op Van der Tuin.

Met nog één ronde te gaan was het gat tussen de koploper en de achtervolgende groep nog slechts 26 seconden, maar Van der Tuin had nog een versnelling in huis. Hij liep tegen alle verwachtingen in weer uit en kwam als winnaar over de finish.

"Bij het ingaan van de laatste kilometer wist ik dat het goed zat, dat niemand me deze winst meer ging afnemen. Geweldig."

De Aart Koopmans Memorial was de eerste in een reeks van zes Grand Prix-wedstrijden, waarvan er drie op de Weissensee en drie in het Zweedse Lulea geschaatst worden.