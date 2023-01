Tennisser Griekspoor krijgt wildcard voor ABN Amro Open, Murray haakt af

Op de Australian Open strandde hij in de derde ronde tegen de uiteindelijke verliezend finalist Stefanos Tsitsipas. In de tweede ronde versloeg Griekspoor de Nederlandse nummer één Botic van de Zandschulp.

Griekspoor, de mondiale nummer 59, is in dit nog prille tennisjaar in vorm. In de eerste week van januari won hij voor het eerst in zijn loopbaan een ATP-titel. In de finale van het toernooi in het Indiase Pune was de Noord-Hollander na een meeslepend gevecht in drie sets te sterk voor de Fransman Benjamin Bonzi.

Tennisser Tallon Griekspoor krijgt een wildcard voor de ABN Amro Open, die van 11 tot en met 19 februari in Rotterdam gehouden wordt. De nummer twee van Nederland neemt de plek in van de Schot Andy Murray, die na de Australian Open zijn schema heeft omgegooid.

Griekspoor zou aanvankelijk naar Zuid-Amerika afreizen in februari, maar door zijn toernooiwinst in India steeg hij op de wereldranglijst, waardoor hij verplicht is om mee te doen aan de ATP-toernooien van Indian Wells en Miami.

Op het hardcourt van Rotterdam kan hij zich goed voorbereiden op die Amerikaanse toernooien. Doordat het schema van Murray ook op de schop is gegaan na enkele goede marathonpartijen op de Australian Open (Murray werd ook uitgeschakeld in de derde ronde), kwam er een plek vrij op het toernooi dat wordt gehouden in Ahoy.

Toernooidirecteur Richard Krajicek: "We zien het als een geluk bij een ongeluk. Het is enerzijds jammer dat Andy Murray niet aanwezig is. Anderzijds ben ik echter blij dat we Tallon toch direct toe kunnen laten. Hij is de man in vorm en ik denk dat hij mooie dingen kan laten zien in het ABN AMRO Open."

Andere deelnemers

Aan de vijftigste editie van het toernooi doen met Felix Auger-Aliassime, Andrey Rublev, Gaël Monfils, Stan Wawrinka en Stefanos Tsitsipas enkele grote namen mee. Ook verschijnen de Nederlanders Botic van de Zandschulp en Tim van Rijthoven op de baan in Rotterdam.