Hockeyers na WK-brons vol vertrouwen op weg naar Spelen: 'Mentaal ijzersterk'

Met een flink verjongde ploeg begon bondscoach Jeroen Delmée aan het WK hockey in India. De verwachtingen waren daarom wat minder hooggespannen dan de voorgaande twee edities, waarin Oranje de finale haalde, en de bronzen medaille toverde zondag dan ook een lach op de gezichten van de Nederlanders. "Ik ben onwijs blij en misschien nog wel meer trots", zegt Delmée na de gewonnen wedstrijd om de derde plaats tegen Australië. "Ik denk dat we geslaagd zijn voor de test."

De 49-jarige bondscoach nam na de Olympische Spelen het stokje over van Max Caldas, die in Tokio met de hockeyers zesde was geworden en daarmee het slechtste resultaat op de Spelen in 37 jaar neer had gezet. Minder ervaren selectie Met Delmée aan het roer werden veel jonge, talentvolle hockeyers aan de selectie toegevoegd. De oudere, ervaren garde moest plaatsmaken. Zo liet hij de 36-jarige Jeroen Hertzberger, topscorer van de hoofdklasse en dit seizoen in bloedvorm, links liggen voor het WK en maakte de helft van de Oranje-selectie in India voor het eerst zijn opwachting op een groot toernooi. Ondanks het inleveren van ervaring, zag Delmée zijn ploeg "veel mentale weerbaarheid" tonen in het duel met Australië, waarin Oranje terugkwam van een achterstand. "Dit zijn lessen die je alleen krijgt op dergelijke toernooien en die hebben we niet zoveel richting Parijs", kijkt hij vooruit richting de Spelen van 2024. "We krijgen nog een EK. Dan moet je Europees kampioen worden om direct naar de Spelen te gaan. Anders krijg je nog een OKT", weet Delmée. "Dus we hebben maar een paar toernooien om ons klaar te maken voor Parijs. Dan denk ik dat dit gewoon een heel goede stap is."

Wat bij mij overheerst is dat we mentaal ijzersterk zijn. Lars Balk, 107-voudig international

Delmee ziet dan ook geen reden zijn ingeslagen koers van verjonging bij te sturen. "Als jongens zich nog beschikbaar willen stellen, dan kan dat. We blijven er op ons gemak naar kijken, maar het is wel lekker om te zien dat je met deze groep dergelijke stappen kunt maken." "Er is nog een hoop te doen, een hoop te groeien en een hoop beter te maken in deze ploeg, maar ik denk dat de weg die we ingezet hebben wel een goede is." 'Mooie basis' Ook verdediger Lars Balk ziet het positief in. "Wat bij mij overheerst, is dat we mentaal ijzersterk zijn", kijkt de 107-voudig international terug op het WK. "We hebben met z'n allen hele grote stappen gezet." "Ik denk dat er met dit nieuwe Oranje de komende jaren een heel mooie basis staat en dat we hele mooie prijzen gaan winnen", aldus Balk. Met datzelfde gevoel staat Thierry Brinkman voor de camera. "Er zit veel in het vat", concludeert hij na het behalen van brons. "We hebben goede dingen laten zien en er zit nog meer in, maar we kunnen nu weer anderhalf jaar gaan bouwen."