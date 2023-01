Topman FrieslandCampina stapt over naar Unilever

Hein Schumacher wordt de nieuwe topman van Unilever. Hij is nu nog ceo bij FrieslandCampina. Schumacher begint op 1 juli dit jaar in zijn nieuwe rol. Eerst zal hij nog een maand met zijn voorganger samenwerken voor een goede overgang.

De huidige ceo van Unilever, Alan Jope, gaf vorig jaar september aan met pensioen te willen gaan. Schumacher is geen vreemde voor het Nederlands-Britse bedrijf. Hij begon zijn carrière bij Unilever. Daarna werkte hij jaren bij Ahold en Heinz.

Als topman van Unilever zal Schumacher een vast bedrag van 1,85 miljoen euro ontvangen als salaris. Volgens het bedrijf komt hij daarmee in de middenmoot. Daarnaast komt Schumacher in aanmerking voor jaarlijkse bonussen.

FrieslandCampina

De 51-jarige Schumacher werkte bijna 10 jaar voor FrieslandCampina. Eerst op de financiële afdeling, sinds 2018 is hij de ceo.

De Nederlandse zuivelcoöperatie ziet Schumacher met spijt vertrekken. Sybren Attema, voorzitter van de raad van commissarissen: "Hein heeft FrieslandCampina succesvol door een belangrijke transformatiefase geloodst. In vaak erg uitdagende omstandigheden leidde hij de onderneming, volledig gefocust op een duurzaam en toekomstbestendig FrieslandCampina. We wensen hem het allerbeste in zijn nieuwe positie."

Hein Schumacher blijft nog tot 30 april aan bij FrieslandCampina. Ondertussen gaat het bedrijf op zoek naar een vervanger.