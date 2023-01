ACM zet streep door fusie Talpa en RTL: 'Consument betaalt rekening'

De geplande overname van Talpa door RTL gaat niet door. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) zegt dat er een te machtige partij zou ontstaan in het medialandschap als de twee bedrijven samengaan. "Uiteindelijk betaalt de consument daarvan de rekening", schrijft de ACM in een persbericht.

De wijzigingen van de overnameplannen die RTL en Talpa hadden voorgesteld om te voorkomen dat er een te grote machtspositie ontstaat, zijn volgens de ACM onvoldoende.

De toezichthouder zegt dat het definitieve besluit over de kwestie over enkele weken klaar is, maar RTL zegt dat het fusieproces per direct wordt gestopt. Het bedrijf blijft wel van mening dat samenvoeging met Talpa de beste manier is om in de toekomst te kunnen concurreren met platforms in het buitenland.

De fusie werd halverwege 2021 aangekondigd. ACM trok al snel daarna aan de bel over de geplande overname van de twee mediabedrijven. De fusie kan negatieve gevolgen hebben voor prijs, kwaliteit en innovatie van hun aanbod, was de conclusie na een eerste onderzoek.