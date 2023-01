Provincies weten van duizenden veehouders niet of ze juiste stikstofvergunning hebben

De overheid weet van duizenden veehouderijen niet of ze de juiste stikstofvergunningen hebben. Er is een grote kans dat een deel van die boerderijen meer stikstof uitstoot dan waar ze toestemming voor hebben, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die bedrijven alsnog voorzien van de juiste vergunningen kost veel geld. Slechts enkele provincies maken haast om alsnog alle vergunningen in beeld te krijgen. Als blijkt dat bedrijven niet de juiste vergunningen hebben, zouden ze hun activiteiten moeten stoppen of moet er stikstofruimte worden gevonden om het bedrijf alsnog een vergunning te kunnen geven. Dat kan bijvoorbeeld door een andere boer uit te kopen. Verschillende provinciebestuurders zeggen dat ze niet van plan zijn bedrijven zonder de juiste vergunningen te dwingen tot stoppen. Ze willen die bedrijven legaliseren, waarbij de overheid de kosten zou moeten dragen. Als het al lukt om die stikstofruimte te vinden, kan dat miljoenen per bedrijf kosten. Volgens experts is het onmogelijk om de stikstofproblemen structureel op te lossen zonder een goed overzicht van alle vergunningen.

Omvang Zowel gemeentes als provincies hebben in het verleden vergunningen aan boeren gegeven die hun toestemming geven om dieren te houden. Nergens werd centraal bijgehouden om hoeveel vergunningen het ging. Ook in de afgelopen drie jaar, waarin de stikstofuitstoot leidde tot grote juridische problemen, werd geen orde op zaken gesteld. Uit documenten die de provincie Flevoland online zette na een beroep op de Wet open overheid (Woo) blijkt dat van zo'n 250 veehouderijen niet duidelijk is of zij toestemming hebben voor stikstofuitstoot. Dat is ongeveer de helft van alle veehouderijen. De provincie heeft twee ambtenaren aangenomen om dat uit te zoeken, dat kost hen naar schatting zeven jaar. In de meeste andere provincies speelt hetzelfde probleem, blijkt uit navraag bij alle provinciebesturen. Gedeputeerde Peter Drenth (CDA) van Gelderland, een provincie met zo'n 9000 boerenbedrijven, noemt het "onbegonnen werk" om het op korte termijn uit te zoeken. Noord-Brabant zegt als enige provincie dat het wel een compleet overzicht heeft. Utrecht probeert dat binnen een half jaar ook te krijgen. Overijssel is sinds 2020 wel aan het onderzoeken of de ruim 5000 boerderijen daar de juiste vergunningen hebben. Dat begon met de 166 bedrijven die dicht bij beschermde natuurgebieden liggen. Voor driekwart van die boeren is de vergunningsstatus inmiddels duidelijk, maar voor een kwart nog altijd niet. Naar meer dan 1100 boerenbedrijven op grotere afstand van beschermde natuurgebieden is nog helemaal niet gekeken.

Speelt dit probleem alleen voor veehouderijen? Ook voor niet-agrarische bedrijven zijn niet alle stikstofvergunningen bij provincies in beeld. Bekend voorbeeld is luchthaven Schiphol, dat op dit moment geen natuurvergunning heeft en daarom de laatste tijd boerderijen heeft opgekocht om alsnog stikstofruimte voor zichzelf te creëren. Wel hebben alle agrarische bedrijven samen een veel groter aandeel in de stikstofneerslag in natuurgebieden dan bijvoorbeeld de industrie of de luchtvaart.