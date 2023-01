Philadelphia Eagles en Kansas City Chiefs plaatsen zich voor Super Bowl

De strijd om de Super Bowl gaat dit seizoen tussen Kansas City en Philadelphia Eagles. De finale van de American Football-competitie NFL vindt plaats op 12 februari in Glendale, Arizona.

Philadelphia Eagles plaatste zich voor het eerst sinds 2018, toen New England Patriots werd verslagen in de titelstrijd, weer voor de Super Bowl. Kansas City Chiefs stond twee jaar geleden voor het laatst in de grote NFL-finale.

Weg naar de finale

De club uit Philadelphia kende weinig problemen in de play-offs voor de Super Bowl. New York Giants (38-7) en San Francisco 49ers (31-7) werden met grote cijfers aan de kant gezet.

Kansas City Chiefs kreeg meer tegenstand, maar na een 23-20 zege op Cincinnati Bengals staat de tweevoudig kampioen voor de vijfde keer in de geschiedenis in de finale. Voor Philadelphia Eagles wordt het het vierde optreden in de Super Bowl.