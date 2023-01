Geen pretpark, maar dierentuin: schoolreisjes dit jaar minder spectaculair

"De bus is de grootste onkostenpost", zegt leerkracht Sylvia Manders. "Stel dat het budget 25 euro per leerling is, dan gaat daarvan zo'n 20 euro naar de kosten voor de bus. Je kunt dus nagaan dat er niet heel veel meer overblijft voor de rest, bijvoorbeeld om een patatje te eten."

Tot nu toe gingen de leerlingen van groep 7 op basisschool Harm Smeenge in Beilen elk jaar naar een attractiepark, zoals Slagharen of Hellendoorn. Dit jaar heeft de school besloten naar een avonturenpark dichter in de buurt te gaan. Doordat de leerlingen nu op de fiets ernaartoe gaan, wordt extra bespaard.

Touroperators hebben het, ondanks de gestegen kosten, nog altijd druk. Doordat er een tekort is aan chauffeurs, kunnen zij op dit moment niet eens aan alle aanvragen voldoen. Toch zien zij ook dat scholen worstelen met de budgetten.

"We merken vooral dat kleinere scholen een probleem hebben, zij kunnen wat minder makkelijk met budgetten schuiven", zegt Klaas Veenstra van Veenstra Reizen. "De entreeprijzen voor pretparken zijn gigantisch gestegen. Dus zoeken ze het iets meer dichterbij, met minder kilometers en minder uren."

Ook Pouw Vervoer, dat vooral in Midden-Nederland opereert, merkt deze verschuiving. "Schoolreisjes richting dierenpark Amersfoort zijn nu meer in trek dan die naar de Efteling, dat veel verder weg is", zegt directeur Martijn van der Kroef. "Of waar vroeger de hele school naar de Efteling ging, gaat nu alleen de bovenbouw."

Niet mee op reis

Naast de gestegen schoolkosten is ook de vrijwillige ouderbijdrage van invloed op de uitbundigheid van schoolreisjes. Tot twee jaar geleden namen sommige scholen een kind niet mee op reis als er niet voor was betaald. Dat mag nu niet meer.

En dat zorgt voor minder budget bij scholen. "We merken dat steeds meer mensen de bijdrage niet meer kunnen betalen", zegt Manders. "Dat is heel erg logisch in deze dure tijden. Maar daardoor komt er bij ons dus wel minder geld binnen."

Ook op middelbare scholen, waar de reis vaak naar een Europese bestemming gaat, hebben de nieuwe regels over de bijdrage impact. "We horen dat ze daardoor soms noodgedwongen hun reis moeten schrappen, omdat het risico te groot wordt", zegt een woordvoerder van de VO-raad, de koepel van middelbare scholen. "Als één ouder uiteindelijk niet betaalt, kan je dat wel opvangen. Maar als het er veel meer zijn, niet meer."

Berlijn, Parijs of Londen

Volgens de touroperators reizen middelbare schoolklassen dit jaar nog altijd af naar populaire bestemmingen als Berlijn, Parijs of Londen. "Maar Barcelona is bijvoorbeeld wat minder in trek", zegt Veenstra. "Vooral de kosten van accommodaties zijn enorm gestegen, verhoudingsgewijs nog veel meer dan de uurlonen en de brandstof."

Als de reis echt in het gedrang komt, zoeken scholen en ouders wel allerlei creatieve oplossingen, zoals het gebruik van fietsen. "Ook zie je bijvoorbeeld dat ouders nu zelf gaan rijden", zegt Van der Kroef.

Volgens de VO-raad zijn er nu ook meer scholen die een reis pas door laten gaan als voldoende ouders bevestigen de bijdrage te betalen. "Daardoor zie je dat vooral de scholen in de minst welvarende gebieden de gevolgen merken", zegt een woordvoerder. "Dat is wrang."