Wekdienst 30/1: Macron op bezoek bij Rutte • Philips presenteert jaarcijfers

Goedemorgen! De Franse president Emmanuel Macron brengt een bezoek aan Den Haag. Hij spreekt met premier Rutte over onder meer de migratietop van volgende maand. En Philips presenteert de jaarcijfers.

Eerst het weer: vanmorgen vroeg is het eerst nog bewolkt met een bui in Limburg, elders schijnt de zon geregeld flink. Later vanmiddag volgen enkele buien over vooral het noordoosten van het land. Daarbij is kans op wat hagel. Het wordt ongeveer 9 graden.