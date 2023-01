Vorig jaar bijna 100.000 warmtepompen geplaatst

Er zijn afgelopen jaar flink meer warmtepompen geïnstalleerd. In 2022 werden er bijna 100.000 geplaatst, een toename van 37 procent in vergelijking met 2021.

Het aantal verkochte cv-ketels is nog steeds veel groter. Vorig jaar waren het er 440.000, iets meer dan in het jaar ervoor.

De verkoop van warmtepompen groeide vorig jaar zowel procentueel als in aantallen wel sneller dan die van cv-ketels, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Verwarmingsindustrie.

Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland noemt de cijfers een logisch gevolg van de oorlog in Oekraïne. "Door de hoge gasprijs is verduurzamen nog nooit zo lonend geweest", zegt hij. Een hybride warmtepomp werkt in combinatie met een cv-ketel; dat verklaart een deel van de hogere cv-verkopen.

Verplicht

Over drie jaar, vanaf 2026, zijn huiseigenaren bij vervanging van hun cv-ketel verplicht om een duurzamere optie te kiezen. Dat kan een hybride of een volledig elektrische warmtepomp zijn of een aansluiting op een warmtenet. De komende jaren verwacht Techniek Nederland dat er nog een flink aantal nieuwe cv-ketels wordt verkocht, een vergelijkbaar aantal met 2022.

Op de langere termijn zal er een massale overstap zijn naar de warmtepomp, zegt de branchevereniging. "Er wordt hard gewerkt om daar genoeg monteurs voor klaar te stomen."