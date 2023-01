Casinoketen voor tweede keer in weekend overvallen, nu in Maastricht

In Maastricht is rond middernacht een casino overvallen. Het gaat om een filiaal van Fair Play Casino. In de nacht van vrijdag op zaterdag was in Geleen een vestiging van dezelfde keten het doelwit.

Volgens de politie gingen de overvallers tegen twaalven het filiaal in Maastricht binnen. Ze hadden zich onherkenbaar gemaakt, waren gewapend en bedreigden het personeel. Ze hebben geld buitgemaakt en zijn toen op een scooter vertrokken.

Hoe groot het bedrag is dat de overvallers hebben meegenomen is niet bekend. Ook is niet duidelijk hoeveel medewerkers en klanten aanwezig waren.

De overval op de vestiging in Geleen, zo'n 20 kilometer verderop, was vrijdagnacht rond 01.40 uur. De politie heeft niet gezegd of daarbij ook geld is buitgemaakt. Van de daders ontbreekt ieder spoor.