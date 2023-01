Sprintende Jakobsen krijgt telefoon in gezicht: 'Had veel erger kunnen zijn'

Fabio Jakobsen taking a call during the sprint. 🙈 The idiot spectator almost caused him to crash. #VueltaSJ2023 pic.twitter.com/2WSaus1HYW

"Er stak daar iemand zijn hand uit met een telefoon. Ik denk dat heel veel mensen een déjà vu kregen naar die rit in de Ronde van Polen. Dit was deels mijn eigen schuld, maar er was ruimte. Ik had de hand niet gezien."

Jakobsen refereerde daarmee even naar de valpartij in de Ronde van Polen in augustus 2020. Toen crashte hij bij de finish en belandde hij met zwaar letsel in het ziekenhuis, waar hij in een kunstmatige coma werd gehouden.

De gevolgen van het incident in de Ronde van San Juan vallen mee. "Ik heb een snee en het staat wat dik", liet Jakobsen weten. "Gelukkig loopt het goed af."

'Bizarre finale'

"Niet de ontknoping waar we op gehoopt hadden, maar gelukkig is Jakobsen heel gebleven in die bizarre finale", liet Quick-Step, de ploeg van Jakobsen, na de finish weten op Twitter.

De eindzege in de Ronde van San Juan was voor Miguel Angel López.