'Hoop dat Van Nistelrooij luistert: zet Veerman nooit meer op de bank'

De 24-jarige Veerman werd afgelopen week in verband gebracht met een overgang naar het Turkse Besiktas. Volgens de Volendammer is een vertrek niet aan de orde en maakt hij het seizoen af in Eindhoven.

De 24-jarige Veerman werd afgelopen week in verband gebracht met een overgang naar het Turkse Besiktas. Volgens de Volendammer is een vertrek niet aan de orde en maakt hij het seizoen af in Eindhoven.

Van der Vaart: "Door Veerman gaat Simons beter spelen. Voor Simons is het fantastisch. Die was als enige in vorm en kan nu veel dieper spelen en meer acties maken. Sangaré kan ook de bal inleveren bij Veerman. Echt waar, dan verdedigt Veerman maar een keer niet mee. Dat moet Sangaré maar doen."

Na vier wedstrijden op de bank keerde Joey Veerman zaterdag tegen Go Ahead Eagles (2-0 winst) terug in de basis bij PSV. Hij bekroonde zijn rentree in de basis met een doelpunt.

Ibrahim Afellay snapt dat Veerman bij Van Nistelrooij niet onomstreden is. "Aan de bal is hij geweldig", zegt de oud-PSV'er. "Maar hij speelt wel op een positie waar verdedigende taken bijkomen. Dat moet hij beseffen."

"Hij kan niet alleen maar aanvallen", gaat Afellay verder. "Daarvoor is PSV te zwak. Dat kan PSV niet opvangen. Als hij stappen wil maken, moet hij ook zijn verdedigende taken uitvoeren. Hij heeft genoeg momenten dat hij zijn man laat lopen."

Veerman zelf vond dat hij tegen Go Ahead ook verdedigend goed had gespeeld en dat de trainer volgende week in de topper tegen Feyenoord in De Kuip weer op hem kan rekenen. "Ik heb vaker goede topwedstrijden gespeeld. Uiteindelijk is het aan de trainer, maar ik ben er klaar voor."

