CBS: 35.500 eerste asielaanvragen in 2022, grootste aantal sinds 2015

Vorig jaar hebben ruim 35.500 mensen in Nederland een eerste asielvraag ingediend. Dat is 44 procent meer dan in 2021 en het hoogste aantal sinds 2015. Syriërs vormden opnieuw de grootse groep asielzoekers, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

De meeste asielverzoeken kwamen in de zomermaanden, met een piek in september. Daarna nam het aantal weer af.

Meer dan 12.600 asielzoekers, ruim een derde, hebben de Syrische nationaliteit. In 2021 waren dat er nog 8380. Het aantal Syriërs dat hier asiel aanvraagt lag vorig jaar wel lager dan bij de vorige piek in 2015; toen waren het er 18.700.

Afghanen (2730) en Turken (2685) waren vorig jaar na de Syriërs de grootste groepen asielzoekers. Het aantal Afghanen dat asiel aanvroeg daalde met 9 procent; het aantal Turkse aanvragen steeg juist met 9 procent ten opzichte van 2021.

Oekraïners en Russen

Naast asielzoekers stonden er eind december 2022 ook zo'n 87.000 ontheemden uit Oekraïne geregistreerd in Nederland. Oekraïners die zijn gevlucht voor de oorlog hoeven formeel geen asiel aan te vragen in Nederland, omdat ze onder de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen. Tot 4 maart 2024 is die regeling nog van kracht, met de mogelijkheid tot verlenging van nog een jaar.

Sinds de oorlog eind februari uitbrak in Oekraïne is er een sterke stijging te zien van het aantal asielaanvragen door Oekraïners en Russen. 1060 mensen met de Oekraïense nationaliteit vroegen asiel aan, tegen 70 in 2021. Het gaat dan vooral om mensen die geen bescherming krijgen onder de Europese richtlijn. Het aantal Russen ligt met 590 bijna drie keer zo hoog als een jaar eerder.