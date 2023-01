Late zege koploper Napoli, pijnlijke nederlagen grootmachten Milan en Juventus

Napoli heeft zijn dominantie in de Serie A kracht bijgezet met een nipte overwinning op AS Roma. De koploper won op eigen veld in de slotfase van AS Roma: 2-1.

AC Milan en Juventus liepen tegen gevoelige nederlagen aan. Milan kreeg thuis een pak slaag van Sassuolo (2-5), terwijl Juventus in eigen huis onderuit ging tegen AC Monza (0-2).

Weergaloze goal Napoli

De eerste helft van Napoli bracht weinig vertier, maar een weergaloze goal vergoedde erg veel. Victor Osimhen opende na zeventien minuten op weergaloze wijze de score voor Napoli. De Nigeriaanse aanvaller nam een voorzet van Khvicha Kvaratskhelia aan op de borst en haalde vervolgens verwoestend uit.

Napoli verzuimde na rust de 2-0 te maken, waarna Stephan El Shaarawy in de 75ste minuut bij de tweede paal de gelijkmaker voor Roma binnentikte. Giovanni Simeone bezorgde de club uit Napels in de 86ste minuut alsnog de winst met een schot in de bovenhoek.

Door de overwinning houdt Napoli een gat van dertien punten met nummer twee Internazionale, dat zaterdag met basisspeler Denzel Dumfries van Cremonese won (1-2).