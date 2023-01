Deense handballers voor derde keer op rij wereldkampioen

De Deense handballers hebben voor de derde opeenvolgende keer de wereldtitel in de wacht gesleept. In de finale in Stockholm werd olympisch kampioen Frankrijk met 34-29 verslagen.

De Denen namen, mede dankzij uitstekend keeperswerk van Niklas Jacobsen, snel een 3-0 voorsprong en dat gaatje bleef lang in stand. Frankrijk kwam bij rust terug tot 15-6 en vlak erna was het 17-17.

Rasmus Schmidt (10 goals) en Simon Pytlick (9 goals) vonden echter keer op keer vanuit de tweede lijn het Franse doel en stukje bij beetje werd de voorsprong opnieuw uitgebouwd. In de laatste minuten was het een kwestie van uitspelen voor de Denen.

Spanje pakt brons

Eerder op de dag won Spanje de bronzen medaille ten koste van Zweden. In een herhaling van de EK-finale (gewonnen door Zweden) was Spanje met 39-36 te sterk voor de Europees kampioen.