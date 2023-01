Cambuur-coach Ultee grijpt na opmerkelijk penaltyplot naast wraak op Fortuna

De zege op mededegradatiekandidaat FC Groningen van afgelopen week (0-1) had Cambuur vertrouwen gegeven en ook tegen Fortuna ging het lang de Friese kant op. Nadat een kopgoal van Iñigo Córdoba vanwege buitenspel was afgekeurd, kwam Cambuur op voorsprong.

Op 20 augustus vorig jaar won Cambuur nog met 1-4 bij Fortuna. Twee dagen later werd Ultee ontslagen als trainer van de Limburgse club. Sinds het ontslag van Ultee steeg Fortuna onder leiding van de Spanjaard Julio Velázquez van plek zeventien naar plek twaalf in de eredivisie.

Het leek de bevrijding voor Cambuur, maar de VAR greep in. Cambuur-verdediger Doke Schmidt had wel degelijk een overtreding begaan op Yilmaz en dat zag ook Manschot op de beelden aan de zijkant. Het werd een strafschop voor Fortuna en geen rood voor Guth.

Toen Burak Yilmaz neerging in het Cambuur-strafschopgebied wuifde scheidsrechter Jeroen Manschot de Limburgse roep om een strafschop weg. Een minuut later legde de arbiter de bal wel op de stip voor Cambuur na een vermeende overtreding van Rodrigo Guth op Mitchel Paulissen. Bovendien gaf hij de Fortuna-verdediger rood.

Een strafschop nemen, kan je wel aan Yilmaz overlaten. De 37-jarige Turk schoot precies in de hoek, hoewel keeper Robbin Ruiter er nog dichtbij zat. Het was de vierde strafschop in vier opeenvolgende duels van Fortuna. Vier keer schoot Yilmaz raak. In totaal benutte de Turk al zes strafschoppen dit seizoen.

De Friese druiven werden nog zuurder: op aangeven van Tijjani Noslin tikte Córdoba de 1-2 binnen. Daarna werd een goal van Fortuna-invaller Thomas Buitink afgekeurd en raakte Yilmaz de lat.

Cambuur bleef hopen en in blessuretijd leek de beloning te komen. Nadat Cambuur-invaller Remco Balk was geraakt door Fortuna-keeper Ivor Pandur gaf Manschot opnieuw een strafschop. Opnieuw riep de VAR de scheidsrechter echter naar de kant en opnieuw herriep de arbiter zijn beslissing. Geen strafschop, geen gelijkspel voor Ultee.

Kijk hieronder naar de reactie van Sjors Ultee.