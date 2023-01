New wavezanger en -gitarist Tom Verlaine (Television) overleden

De Amerikaanse zanger en gitarist Tom Verlaine (73) is overleden. Verlaine was medeoprichter en songschrijver van de New Yorkse band Television, die als een van de invloedrijkste new wavebands wordt gezien. Commercieel succes was er niet, maar zijn gitaarspel wordt door medeartiesten als zeer vernieuwend gezien.

Verlaine groeide op in de staat Delaware waar hij gitaar- en saxofoonles kreeg. Na het horen 19th Nervous Breakdown van The Rolling Stones (1966) stapte hij over op gitaar. Met jeugdvriend Richard Hell (die eigenlijk Richard Meyers heet) deelde hij behalve de liefde voor muziek ook die voor poëzie. Met name de Franse dichter Paul Verlaine moet hem hebben aangesproken, want hij adopteerde diens naam als artiestennaam.

Verlaine en Hell trokken naar New York waar ze in 1973 de band Television oprichtten. Hell vertrok na twee jaar en werd een van de grondleggers van de punkbeweging. Verlaine ontwikkelde zich verder in de opkomende scene rond de New Yorkse club CBGB's, waar ook The Ramones, Patti Smith, Blondie en Talking Heads optraden.