In schuurtje gevonden schilderij Van Dyck verkocht voor 3,1 miljoen dollar

Een tot voor kort onbekend werk van de Vlaamse schilder Antoon Van Dyck is op een veiling in de Verenigde Staten voor 3,1 miljoen dollar van eigenaar gewisseld. Het werk lag jarenlang in een schuurtje in de staat New York.

Volgens veilinghuis Sotheby's had een verzamelaar het werk eind vorige eeuw ontdekt en gekocht voor 600 dollar. Het bleek een studie voor het schilderij St. Jerome, dat eigendom is van museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam.

Waarschijnlijk is het olieverfschilderij gemaakt tussen 1615 en 1618, toen Van Dyck als jonge schilder werkte met Peter Paul Rubens in Antwerpen. Volgens Sotheby's is het werk uniek, onder meer omdat het een van de twee grote studiewerken is die Van Dyck maakte van een levend model.

Wie de koper nu is, is niet bekendgemaakt. Een deel van de opbrengst gaat naar een stichting die financiële steun biedt aan artiesten en goede doelen.