Huismus weer het meest gezien door vogeltellers, zorgen over groenling

Bij de Nationale Tuinvogeltelling zijn dit jaar tot nu toe ruim 1,5 miljoen vogels waargenomen. 120.000 mensen deden mee aan het initiatief van de Vogelbescherming.

De huismus staat zoals altijd op de eerste plaats en werd 344.000 keer gezien, gevolgd door de koolmees op twee (216.000 keer) en de pimpelmees met 141.000 op drie.

Dit jaar werd extra gelet op de groenling, omdat deze vinkachtige vogel steeds minder voorkomt in het stedelijk gebied. In 2008 zagen de vogeltellers nog in ruim een kwart van de tuinen een groenling, nu in maar vijf procent. Ook het aantal groenlingen per tuin nam af, van gemiddeld 4,5 naar minder dan drie.

Geen struiken

De Vogelbescherming denkt dat de afname komt door het ontbreken van struiken, waar de dieren graag in broeden. "Maar ook de ziekte het geel, die vaak via de voedertafels wordt verspreid, lijkt een rol te spelen in de afname", zo zegt de organisatie. Er wordt onderzoek gedaan naar verdere oorzaken.

"In de tussentijd adviseert Vogelbescherming om de tuinen te vergroenen: vervang bijvoorbeeld de schuttingen door hagen. En als je voert, maak de voederplek één keer in de week goed schoon met heet water", zo luidt het advies.

Minder tellers

Er deden dit jaar minder vogeltellers mee dan in de voorgaande coronajaren en het waren er ook minder dan vooraf verwacht. Vorig jaar waren er ruim 170.000 deelnemers en in 2021 waren het er 165.000. In 2020, vlak voor corona, waren het er 90.000.

De vogeltelling is nog niet helemaal voorbij. Tot morgen 12.00 uur kunnen tellers hun resultaten doorgeven.