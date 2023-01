Stug Sociedad houdt Real in toom, Atlético wint zonder Depay van Osasuna

Real Madrid heeft de topper tegen de verrassing in Spanje, Real Sociedad, geen kleur kunnen geven. De Baskische nummer drie van de competitie bleef in Bernabéu met 0-0 op de been tegen de nummer twee.

De thuisploeg domineerde, maar Sociedad had de beste kansen voor rust. Alexander Sorloth, ex-FC Groningen, miste op een haar na, even later vloog Asier Illarramendi's schot nipt voorlangs. Bij Real was vooral Vinícius Júnior ijverig, maar het ontbrak hem aan geluk.

Het patroon herhaalde zich na de pauze: Real was de betere ploeg, maar de Basken gevaarlijker. Ook nu weer moest het van Vinícius komen die met een hard schot het verschil wilde maken. Luka Modric poogde nog met een uithaal de score te openen, maar Sociedad week niet.