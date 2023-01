Saúl en Oblak helpen Atlético aan zuinige zege, Depay niet in actie

Enkele dagen nadat Atlético Madrid in de kwartfinales van de Spaanse beker met 3-1 had verloren van rivaal Real Madrid, heeft de ploeg van Memphis Depay zich in de competitie enigszins kunnen revancheren. Bij Osasuna, de nummer zeven van de ranglijst, werd met 1-0 gewonnen.

Daarmee staat de ploeg van trainer Diego Simeone in ieder geval voor een paar uur steviger op de vierde plaats, die aan het eind van het seizoen recht geeft op Champions League-voetbal.