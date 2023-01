Heitinga blijft koel na winst met Ajax: 'Zege absoluut niet hand van de trainer'

Het gaat debuterend interim-trainer John Heitinga te ver om de overwinning van Ajax bij Excelsior (4-1) op zijn conto schrijven. "Wij moeten hier winnen, dit is absoluut niet de hand van de trainer", zei hij na de eerste Amsterdamse competitiezege in acht duels.

Heitinga erkende dat Ajax voor rust goed was weggekomen. Excelsior troefde de geplaagde landskampioen een aantal keer af op de counter, maar scoorde slechts één keer.

'Rulli houdt ons in de wedstrijd'

"De eerste helft was niet goed van onze kant. We waren zo slordig, dan houdt Rulli (keeper, red.) ons een paar keer goed in de wedstrijd, totdat de 1-1 viel", aldus Heitinga. "Ik gaf in de rust aan dat we dit aan onszelf te danken hadden. De tweede helft was een totaal andere wedstrijd", vond Heitinga.

De oud-verdediger gaf in aanloop naar de wedstrijd tegen Excelsior zijn mening over de prestatiecultuur van Ajax. Er zou in zijn ogen iets meer karakter bij de spelers mogen worden getoond. "Voor rust zie je bij de 1-1 dat de koppies wat naar beneden gaan, maar na rust ging het beter."

Bekijk hieronder een interview met John Heitinga na de wedstrijd en voor de wedstrijd.