Vanavond op tv: Wet voor dierenwelzijn • Jaarcijfers Philips • Nieuw boek Ian McEwan

Kabinet zet dierenwelzijn centraal in de veehouderij, maar wat komt ervan terecht? Het kan het einde betekenen van de veehouderij zoals we die kennen in Nederland. Door een nieuwe wet moet dierenwelzijn voorop staan: varkens moeten vrij kunnen wroeten en koeien en kalveren samen kunnen leven. Althans, dat wil de Tweede Kamer. Het kabinet wil, zoals wel vaker met moeilijke dossiers, dat de sector zelf mag meebeslissen over hoe ver die wet zal gaan. Wat betekent dit allemaal voor de boer, en voor de prijs van melk en vlees?

De toekomst van Philips Het wordt een spannende dag in de geschiedenis van Philips. Morgen verschijnen de jaarcijfers. En volgens ingewijden zou de presentatie van die cijfers gepaard met een reorganisatie en een ontslagronde. Want het gaat niet goed met het bedrijf. Hoe dat komt weten we: niet goed functionerende apneu-apparaten. Maar wat is de uitweg? Te gast in de studio is journalist Thieu Vaessen.