Na veertien shoot-outs hebben Duitse hockeyers wereldtitel binnen, België baalt

De Duitse hockeymannen zijn voor het eerst sinds 2006 wereldkampioen geworden. Na een zinderende finale, waarin het na reguliere speeltijd 3-3 stond, bracht een lange shoot-outreeks (14 pogingen) de beslissing.

Duitsland won daarin met 5-4 van de Belgen, die hun wereldtitel daardoor niet prolongeerden.

Eerder op de dag hadden de Nederlandse hockeyers beslag gelegd op de derde plek van dit WK in India. In de wedstrijd om het brons was Oranje met 3-1 te sterk voor Australië.

Inhaalslag Duitsland

België leek al in het eerste kwart het verschil te maken. Na negen minuten plukte Florent van Aubel de bal subtiel uit de lucht, waarna de speler van Pinoké uit de stuit hard raak schoot (0-1). Luttele minuten later stond Tanguy Cosyns op de goede plek, waardoor hij de bal alleen maar binnen hoefde te tikken (0-2).

De twee goals van België zorgden ervoor dat Duitsland voor de derde keer op rij op een 2-0 achterstand kwam dit WK. Tegen Engeland (kwartfinale) en Australië (halve finale) liep het voor de Duitsers goed af en dus begonnen ze vol vertrouwen opnieuw aan een inhaalslag.