Chagrijn bij Feyenoord over niet gegeven penalty na hands: 'Onacceptabel'

"Een onacceptabele beslissing", dat heeft Feyenoord-trainer Arne Slot gezegd over een niet gekregen strafschop in de eredivisiewedstrijd tegen FC Twente. Bij een stand van 1-1 maakte Robin Pröpper hands, maar arbiter Allard Lindhout zag er geen strafschop in.

Hij zag een duw van Feyenoord-spits Santiago Giménez en meende dat de bal daarom tegen de hand van de verdediger kwam.

En dat is vreemd, zei Slot. "Het was een schitterende wedstrijd waarin de scheidsrechter 84 minuten veel toestond en er over en weer veel gebeurde. Dan is het onacceptabel dat je hier geen strafschop voor geeft."

Opluchting bij Pröpper

De 'boosdoener' zelf, Pröpper, was er tijdens de wedstijd van overtuigd dat hij hands maakte omdat hij in de rug werd geduwd. Maar na afloop besefte hij dat hij door het oog van de naald was gekropen.

"Blijkbaar had ik mijn hand hoger, hoor ik nu. Als ik nu hoor dat het duwen wel meeviel, dan ben je wel opgelucht."

Bekijk hier de reacties van trainers Arne Slot en Ron Jans: