Britse verbetert record van langste solo-expeditie op Antarctica

De Britse Preet Chandi heeft het wereldrecord gebroken van de langste solo-expeditie op Antarctica. De 33-jarige militair legde op ski's 1485 kilometer af in 70 dagen en 16 uur. Ze deed dat alleen, zonder hulp en zonder dat haar voorraad onderweg werd aangevuld.

Het vorige wereldrecord stond op naam van een gepensioneerde luitenant-kolonel, ook van het Britse leger. Henry Worsley legde 1459 kilometer af in 2015. Hij overleed niet veel later tegen het eind van zijn expeditie aan de gevolgen van uitputting.

Kapitein Chandi, met als bijnaam Polar Preet, brak vanwege ongunstige omstandigheden haar tocht af toen ze nog 160 kilometer was verwijderd van haar einddoel. Ze had van kust naar kust over de Zuidpool willen trekken.

"Mentaal was het zwaar om te beseffen dat ik niet genoeg tijd had om het af te maken. Maar de expeditie was bedoeld om mijn grenzen te verleggen en anderen te inspireren hetzelfde te doen, dus daarom heb ik het volgehouden", schrijft ze op haar website.

Zonder rustdag

Ze is teleurgesteld dat ze haar doel niet heeft bereikt, maar zegt dat ze gedaan heeft wat ze kon. "Ik heb geen dag rust genomen en ben zo hard als ik kon doorgegaan." Chandi skiede 13 tot 15 uur per dag en sliep soms maar zo'n vijf uur. Daarbij had ze te maken met temperaturen tot -30 graden Celsius en windsnelheden tot bijna 260 kilometer per uur.

Haar uitrusting en voorraad trok ze achter zich aan op een slee die zo'n 120 kilo woog.

Chandi zit al sinds haar 19e bij het Britse leger, op haar 27e werd ze beroepsmilitair. De tocht maakte ze tijdens een verlofperiode. Ze is gestationeerd in Buckinghamshire, waar ze als fysiotherapeut werkt aan het herstel en de reïntegratie van gewonde militairen.

Doorgaan

Een crowdfundingactie voor de tocht heeft 11.000 pond opgeleverd. De helft daarvan is bedoeld om vrouwen die unieke uitdagingen willen aangaan te steunen, de andere helft is voor een nieuwe expeditie.

In 2022 was Chandi de eerste vrouw van kleur die een solo-expeditie op de Zuidpool deed. Op haar website zegt ze: "Er zijn nog steeds maar een paar vrouwelijke avonturiers die zo'n solotrektocht zonder ondersteuning op Antarctica hebben afgelegd. Laten we doorgaan met geschiedenis schrijven."