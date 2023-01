Debuterende Heitinga doorbreekt dramatische reeks Ajax met winst op Excelsior

Heitinga, die alle opties openhoudt over zijn trainerstoekomst bij Ajax, vindt nu dat de spelers in deze slechte periode hun rug moeten rechten. "Als je iets wil, dan zal je van dat 'willen' ook 'moeten' kunnen maken. Dat geldt ook voor vandaag."

Vlak voor de wedstrijd bekritiseerde Heitinga de prestatiecultuur van Ajax, zoals hij dat had geobserveerd tijdens zijn aanwezigheid op het trainingskamp van de club in Marbella in december. "Daar vond ik wel wat van", aldus de voormalig verdediger.

Ajax bleef met vuur spelen door hoog op het veld te blijven staan. Excelsior oogde gevaarlijk, maar Ajax was vlak voor wel trefzeker. Klaassen kreeg in de zestien de bal voor zijn voeten, maar aarzelde geen moment en schoot de 1-2 binnen.

Tussendoor had Dusan Tadic, die in de punt van de aanval speelde, vanaf elf meter voor de 0-1 gezorgd, nadat Sven Nieuwpoort in de zestien een onbeholpen overtreding op Davy Klaassen had gemaakt. De verdiende gelijkmaker van Excelsior kwam na 36 minuten toen El Yaakoubi met een tegendraadse kopbal scoorde.

Excelsior was Ajax dikwijls te slim af op de counter en creëerde veel kansen. Redouan El Yaakoubi schoot van dichtbij over en de behendige Couhaib Driouech (drie grote mogelijkheden) had pech met een bal op de paal en dat Ajax-doelman Gerónimo Rulli een aantal keren knap redde.

In de tweede helft had Ajax de wedstrijd iets beter onder controle, al was de eerste grote kans voor Excelsior-verdediger Maxime Awoudja. De Duitser zag met een kopbal van dichtbij dat keeper Rulli over goede reflexen beschikt.

Mohammed Kudus gaf Ajax vervolgens in de 61ste minuut meer lucht en vertrouwen door de bal via de binnenkant van de paal binnen te schieten. Daarmee was de energie en de drive er wel uit bij Excelsior en zocht Ajax rustig verder naar meer goals.

En zo kwam de glimlach weer een beetje terug bij Ajax, helemaal toen Devyne Rensch in de 83ste minuut nog 1-4 maakte, in een, in sportief opzicht, zwaarste periodes in jaren.