768 klimaatactivisten opgepakt bij klimaatdemonstratie op A12 in Den Haag

Bij het klimaatprotest gisteren op de Utrechtsebaan van de A12 in Den Haag zijn in totaal 768 mensen aangehouden. De politie meldt dat daarvan nog twee mensen vastzitten.

De twee activisten zitten nog vast omdat zij volgens de politie hun identiteit niet willen bekendmaken. Zij werden aangehouden voor het treffen van voorbereidingshandelingen, meldt Omroep West.

Extinction Rebellion had opgeroepen om naar Den Haag te komen om te protesteren tegen overheidssubsidie voor fossiele brandstoffen als olie, kolen en gas. Het gaat niet alleen om directe subsidies, maar ook om belastingvoordelen en prijsondersteuning.

Urenlang dicht

Aan die oproep werd gisteren op grote schaal gehoor gegeven. Verslaggevers ter plaatse spraken van vele honderden activisten. De blokkade van de A12 was een halfuur onderweg toen de politie de demonstranten op de snelweg opriep weg te gaan en hun demonstratie voort te zetten op het Malieveld.

Toen velen daaraan geen gehoor gaven, greep de politie in en werden de eerste mensen weggehaald. Het verwijderen van de mensen nam veel tijd in beslag. Daardoor was de Utrechtsebaan urenlang dicht.

Sommige betogers hadden zich aan de weg vastgelijmd of zaten aan elkaar vast: