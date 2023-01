Drone-aanval op militair complex in Iran

In de omgeving van de Iraanse stad Isfahan is een fabriek voor de militaire industrie geraakt door een aanval met een drone. Volgens het Iraanse ministerie van Defensie is er weinig schade en zijn er geen slachtoffers. Die informatie is niet onafhankelijk te verifiëren. Videobeelden op sociale media laten zien dat een gebouw geraakt wordt door iets. Daarna volgt er een explosie. Het Iraanse staatspersbureau IRNA zegt dat het gaat om een munitiefabriek. Iran zegt dat de fabriek door drie drones is aangevallen. Twee zijn volgens het Iraanse leger neergehaald, een derde drone kon de fabriek ogenschijnlijk wel aanvallen. De fabriek is volgens persbureau AP gelegen in het noordwesten van Isfahan, een miljoenenstad ten zuiden van Teheran. In de buurt van de fabriek staat een winkelcentrum met daarin onder meer een tapijtenwinkel en een elektronicazaak. Deze beelden zijn van het incident gemaakt:

