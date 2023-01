Dode gevonden na brand in bedrijfspand Schellinkhout

Bij een brand vanochtend in het Noord-Hollandse Schellinkhout is een dode gevonden. Het is nog niet bekend om wie het gaat en of het een man of vrouw is. De politie doet onderzoek naar het overlijden van de persoon.

De brand brak vannacht rond 03.00 uur uit in een bedrijfspand. In het pand zaten meerdere units, waarvan er een aantal volledig is verwoest.

De brandweer wist het vuur na enkele uren onder controle te krijgen. Rond 11.00 uur werd de dode in een van de units in het bedrijfspand gevonden, meldt de politie.

Het is nog niet duidelijk hoe de brand heeft kunnen ontstaan. De brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met nablussen, schrijft NH Nieuws.