Pieterse ondanks kettingproblemen superieur in Besançon, waar toppers ontbreken

Veldrijdster Puck Pieterse heeft een week voor de WK de laatste wereldbekerwedstrijd van het seizoen gewonnen. De Nederlands kampioene was in het Franse Besançon een klasse apart. Op 0.37 werd Annemarie Worst tweede.

Pieterse keek vlak na de start door kettingproblemen al tegen een fikse achterstand aan. Ze dichtte echter vlot het gat van 23 seconden, ging er na de tweede ronde vandoor en keek nooit meer achterom.

Wereldbekerwinnares Fem van Empel, Shirin van Anrooij, Lucinda Brand en Ceylin del Carmen Alvarado waren er niet bij. Zij kwamen zaterdag in actie bij de cross om de X2O-trofee in het Belgische Hamme. Van Empel won die koers overtuigend.

Straks live: Van der Poel in Besançon

Later vandaag komt Mathieu van der Poel nog in actie bij de mannen. Die wedstrijd is vanaf 15.10 uur live te zien via deze livestream.

Wout van Aert laat de wedstrijd in Besançon aan zich voorbijgaan.