Pieterse en Van der Poel tonen vorm in Besançon, een week voor de WK

Van der Poel hield zich bij de mannen aanvankelijk rustig en keek drie rondes lang de kat uit de boom. In de vierde ronde gaf de Nederlander alsnog gas en liet hij iedereen zijn hielen zien.

De Belg Laurens Sweeck, die het wereldbekerklassement op zijn naam schreef, werd op 0.49 tweede. Joris Nieuwenhuis werd vlak daarachter derde.

Wout van Aert was niet van de partij in Besançon: de Belg reed zaterdag de cross om de XO2-trofee in het Belgische Hamme en won daar met overmacht. Beide kemphanen treffen elkaar volgende week zondag om 15.00 uur bij de WK in Hoogerheide.

"Het was zwaar om meteen vanuit de start het verschil te maken", keek Van der Poel terug. "Ik heb bewust gewacht, maar wist wel dat het op dit snelle parcours het beste was om alleen voorop te komen. Zo had ik een grote groep achter me, waarin ze naar elkaar gingen kijken. Toen ik eenmaal een voorsprong had, ben ik in mijn eigen tempo verder gegaan."